Trump minaccia l'Ue con nuovi dazi al 50%. Nel mirino anche Apple

Per il presidente Usa le discussione con l'Ue "non stanno andando da nessuna parte". L'aumento delle tariffe potrebbe colpire anche i prodotti Apple se gli iPhone non saranno prodotti negli Stati Uniti. "Ho informato da tempo Tim Cook di Apple che mi aspetto che gli iPhone venduti negli Stati Uniti siano fabbricati e costruiti negli Stati Uniti, non in India o altrove", ha scritto Trump su Truth

La minaccia dei dazi torna ad avventarsi sull’Ue e spaventa anche il colosso Apple. Donald Trump, come lui stesso ha affermato sul suo social Truth, vuole imporre dazi del 50% sull’Unione europea a partire dal primo giugno. "È molto difficile avere a che fare con l'Unione europea, formata con l'obiettivo di approfittarsi degli Stati Uniti sul commercio", ha detto il presidente Usa, sottolineando che le "nostre discussioni" con l'Ue "non stanno andando da nessuna parte". Il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, avrà una telefonata con uno dei due capi negoziatori Usa Jamieson Greer nel pomeriggio, verso le 17.30 ora italiana. La telefonata, come si apprende da fonti di Bruxelles, dovrebbe servire a chiarire le posizioni per il negoziato, anche se da quanto trapela le parti si sono già scambiate una lista di richieste, con Bruxelles convinta di aver dettagliato e strutturato la propria, ribadendo la disponibilità ad affrontare gli squilibri e la proposta di 'zero dazi' sui prodotti industriali. Nell'attesa la Commissione Ue reagisce con un "no comment".