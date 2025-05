Dazi Trump contro l'Ue, che effetto avrebbero e chi li pagherebbe?

Le trattative commerciali tra gli Stati Uniti e l’Unione europea “non stanno andando da nessuna parte” e Donald Trump minaccia di applicare dazi al 50% a partire dal 1°giugno. L'inquilino della Casa Bianca è tornato a definire "inaccettabile" il deficit commerciale di Washington nei confronti dei 27, che secondo il tycoon tocca i 250 miliardi di dollari. Lunga la lista di lamentele: "L'Ue è stata creata con lo scopo primario di trarre vantaggio dagli Stati Uniti in termini commerciali, ed è molto difficile da gestire. Ha forti barriere commerciali, l'Iva, sanzioni aziendali ridicole, barriere commerciali non monetarie, manipolazioni monetarie, cause legali ingiuste e ingiustificate contro le aziende americane", ha scritto Trump sul suo social Truth. Le prospettive non sono rosee, con il presidente che dice di "non star cercando un accordo" con Bruxelles. Cosa significherebbe in concreto l’applicazione di un dazio del 50% su tutte le merci europee che entrano nel territorio degli Stati Uniti? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 23 maggio.