Dazi Trump, Canada sospende temporaneamente alcune tariffe contro Usa

Cina, dazi fino al 75% su materie plastiche Usa, Ue e Taiwan

Intanto la Cina ha annunciato l'entrata in vigore da oggi di dazi fino al 75% sull'import di materie plastiche da Usa, Ue, Taiwan e Giappone, a seguito di un'indagine su presunte pratiche di dumping. Il ministero del Commercio, in una nota diffusa domenica, ha riferito che nel mirino è finito il copolimero di poliformaldeide, una plastica comune usata in componenti automobilistici, dispositivi medici ed elettrodomestici perché in grado di sostituire parzialmente metalli come rame e zinco. Le imposte, che variano dal 3,8% al 74,9%, sono maturate a pochi giorni dalla tregua Cina-Usa di 90 giorni, come de-escalation in una guerra commerciale che ha sconvolto i mercati globali e le catene di approvvigionamento internazionali.