Meloni vede Vance e von der Leyen: "Trilaterale su relazioni Usa-Ue"

La premier Giorgia Meloni riceve oggi a Palazzo Chigi il vicepresidente degli Stati Uniti d'America , JD Vance, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen . A comunicarlo è stata una nota di Palazzo Chigi. In precedenza era emersa la notizia che nel cortile d'onore della sede del governo era stata stesa la guida rossa prevista dal cerimoniale per l'accoglienza degli ospiti. Inoltre sono arrivati anche i giornalisti al seguito di Vance, che in mattinata ha partecipato alla cerimonia di insediamento di papa Leone XIV . Ieri la premier Giorgia Meloni ha invece incontrato il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Trilaterale incentrato sulle relazioni Usa-Ue

"L'incontro trilaterale" tra la premier Giorgia Meloni, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "sarà incentrato sulle relazioni tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, nonché sulle principali questioni all'ordine del giorno dell'agenda internazionale”, ha fatto ancora sapere una nota di Palazzo Chigi.

Papa potrebbe vedere Vance domani in Vaticano

Intanto Papa Leone XIV potrebbe ricevere il vicepresidente Usa JD Vance domani in Vaticano. Il Pontefice, che oggi vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avrebbe infatti in programma tra oggi e domani una serie di udienze con i rappresentanti delle delegazioni che hanno partecipato alla cerimonia di insediamento. Non è escluso, dunque, che tra loro possa esserci anche Vance. Inizialmente si era pensato ad un vertice a tre con Zelensky, ma al momento non sembra essere confermato.