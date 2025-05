Draghi lancia l’allarme: "Con i dazi siamo al punto di rottura"

Lo ha detto l'ex premier nel corso del vertice Cotec che si svolge a Coimbra, in Portogallo. “L'uso massiccio di azioni unilaterali per risolvere le controversie commerciali e il definitivo esautoramento del Wto hanno minato l'ordine multilaterale in modo difficilmente reversibile", ha proseguito ancora Draghi nel suo discorso

Una serie di cambiamenti sono in corso da "diversi anni e la situazione si stava deteriorando anche prima del recente innalzamento delle tariffe. Quindi, le frammentazioni politiche interne e la crescita debole ha reso più difficile una effettiva risposta europea. Ma gli eventi più recenti rappresentano un punto di rottura”. Lo ha detto l'ex premier Mario Draghi, intervenuto nel corso del vertice Cotec che si svolge a Coimbra, in Portogallo. “L'uso massiccio di azioni unilaterali per risolvere le controversie commerciali e il definitivo esautoramento del Wto hanno minato l'ordine multilaterale in modo difficilmente reversibile", ha proseguito ancora Draghi nel suo discorso.

“Più autonomi dagli Usa se l’Ue produrrà crescita”

"Le recenti azioni dell'amministrazione statunitense avranno sicuramente un impatto sull'economia europea. E anche se le tensioni commerciali si attenuano, è probabile che l'incertezza permanga e agisca da vento contrario per gli investimenti nel settore manifatturiero dell'Ue”, ha incalzato Draghi, nel corso del XVIII summit sull'innovazione del Cotec Europa. "Ora, dovremmo chiederci perché abbiamo smesso di essere nelle mani dei consumatori statunitensi per guidare la nostra crescita. E dovremmo chiederci come possiamo crescere e generare ricchezza da soli. Realisticamente, non possiamo diversificare dagli Stati Uniti nel breve periodo. Possiamo e dobbiamo cercare di aprire nuove rotte commerciali e far crescere nuovi mercati. Ma le speranze che l'apertura al mondo possa sostituire gli Stati Uniti saranno probabilmente deluse. Gli Stati Uniti sono responsabili di quasi due terzi del deficit commerciale globale di beni. Anche le altre due maggiori economie - Cina e Giappone - registrano persistenti avanzi delle partite correnti. Dovremo quindi trovare un accordo con gli Stati Uniti per mantenere aperto il nostro accesso", ha aggiunto l'ex presidente della Bce, autore tra l’altro del report sulla competitività per la Commissione Ue. "A lungo termine, è un azzardo credere che il commercio con gli Stati Uniti tornerà alla normalità dopo una rottura unilaterale così importante di questa relazione, o che nuovi mercati cresceranno abbastanza velocemente da colmare il vuoto lasciato dagli Stati Uniti. Se l'Europa vuole davvero dipendere meno dalla crescita statunitense, dovrà produrla da sola", ha sottolineato ancora.

“Il debito comune dell’Ue chiave per investire nella difesa”

Draghi poi ha toccato vari temi, tra cui quello delle spese per la difesa. "L'Ue riformato le sue regole fiscali e ha attivato la ‘clausola di salvaguardia’ per facilitare l'aumento delle spese per la difesa. Ma finora solo 5 dei 17 Paesi dell'area dell'euro - che rappresentano circa il 50% del Pil - hanno optato per un periodo di aggiustamento prolungato”, ha sottolineato l’ex premier. “Quando il debito è già elevato, l'esenzione di categorie di spesa pubblica dalle regole di bilancio può arrivare solo fino a un certo punto. In questo contesto, l'emissione di debito comune dell'Ue per finanziare la spesa comune è una componente chiave della tabella di marcia", ha aggiunto ancora.

“La difesa si basi sull’interoperabilità o l’Ue è irrilevante”

E poi, ancora, sullo stesso tema. "Dobbiamo ridurre la frammentazione della nostra industria della difesa e incoraggiare il consolidamento in pochi grandi operatori. Dobbiamo creare un piano di difesa europeo basato sull'interoperabilità di tutti i mezzi militari che produciamo - terra, mare, aria e spazio. Dobbiamo creare un cyberspazio europeo sicuro attraverso un maggiore coordinamento e investimenti in tecnologie digitali comuni”, ha analizzato Draghi. "Dire che tutto questo è utopia e impossibile da realizzare equivale ad accettare la nostra irrilevanza militare. Per quanto riguarda il settore spaziale, dobbiamo riformare drasticamente l'interazione tra l'Ue e le agenzie nazionali, e abbiamo bisogno di un coinvolgimento molto maggiore del settore privato. Ad esempio, negli Stati Uniti il 50% degli investimenti spaziali è finanziato privatamente, mentre in Europa il settore pubblico ne finanzia l'80%. Questo porta a sua volta a grandi inefficienze, come il principio del ritorno geografico che frammenta il settore spaziale europeo e che, avendo ostacolato il progresso per decenni, dovrebbe essere abbandonato", ha ribadito.

“I prezzi dell’energia minaccia per la sopravvivenza delle industrie”

Il Cotec è stata occasione, per Draghi, di parlare anche di energia. "I prezzi elevati dell'energia e le carenze della rete sono, in primo luogo, una minaccia per la sopravvivenza della nostra industria, un ostacolo importante alla nostra competitività e un onere insostenibile per le nostre famiglie e, se non affrontati, rappresentano la principale minaccia alla nostra strategia di decarbonizzazione", ha detto dal Portogallo.