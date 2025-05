Leone XIV "rompe" il protocollo e abbraccia il fratello. VIDEO

Durante i saluti alle delegazioni presenti per la messa d’insediamento, Papa Leone XIV si è lasciato andare ad un abbraccio con il fratello Louis. Dopo aver incontrato il vicepresidente americano J.D. Vance con la moglie e il segretario di Stato Marco Rubio, Prevost si è intrattenuto a parlare per qualche istante con Louis per poi continuare con i saluti istituzionali.