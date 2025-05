Usa-Cina, c’è l’intesa sui dazi: è una retromarcia di Trump?

L’accordo segna un passo indietro nella strategia aggressiva dei dazi voluta dal presidente degli Stati Uniti. Le tariffe verranno ridotte per tre mesi, in attesa di un’intesa più stabile. Il compromesso nasce da pressioni interne come l’inflazione americana e l’export cinese in calo. L’intesa mette in discussione la visione isolazionista e apre a nuovi equilibri globali, evidenziando i limiti del disaccoppiamento economico auspicato da Washington