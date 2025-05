Cina, Pentagono avverte: “Pechino pronto a uso forza a Taiwan”

Intervenuto nel corso del forum sulla sicurezza Shangri-La Dialogue di Singapore, il il Segretario alla Difesa Usa ha invitato gli alleati americani nell'Indo-Pacifico ad aumentare la spesa per la difesa come ulteriore deterrente. "La minaccia rappresentata dalla Cina è reale. E potrebbe essere imminente. Speriamo di no, ma potrebbe certamente esserlo", ha aggiunto

Un attacco militare cinese a Taiwan "potrebbe essere imminente", con Pechino che mira a diventare una potenza egemonica in Asia. E questo dovrebbe suonare come un "campanello d'allarme". Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, intervenuto nel corso del forum sulla sicurezza Shangri-La Dialogue di Singapore, invitando gli alleati americani nell'Indo-Pacifico ad aumentare la spesa per la difesa come ulteriore deterrente. Poi, l'ulteriore monito: "Qualsiasi tentativo della Cina comunista di conquistare Taiwan avrebbe effetti devastanti per l'Indo-Pacifico e il mondo. La minaccia rappresentata dalla Cina è reale. E potrebbe essere imminente. Speriamo di no, ma potrebbe certamente esserlo", ha proseguito Hegseth.