Cina, Pechino lancia esercitazioni militari intorno a Taiwan

Le esercitazioni di Pechino

Come ha confermato il Ministero della Difesa di Taiwan, la Cina ha schierato il suo gruppo di portaerei Shandong e altre imbarcazioni attorno all'isola. Le forze armate cinesi "si sono avvicinate all'isola di Taiwan da più direzioni", ha precisato Shi Yi, un portavoce dell'esercito cinese, descrivendo le manovre come "legittime e necessarie per salvaguardare la sovranità e l'unità nazionale della Cina". Queste esercitazioni sono principalmente incentrate sulle azioni di diverse pattuglie per prepararle "al combattimento mare-aria, all'assalto a obiettivi marittimi e terrestri, all'imposizione di un blocco di zone chiave e rotte marittime", ha aggiunto ancora Shi Yi.

La risposta di Taipei

In risposta alle manovre, Taipei ha inviato i propri aerei e le navi, schierando anche sistemi missilistici terrestri. Taiwan ha "monitorato attentamente i movimenti del gruppo di portaerei cinese Shandong e di altri aerei e imbarcazioni che sono entrati ieri nella zona di risposta di Taiwan", ha detto il ìMinistero della Difesa in un comunicato. Taipei ha rilevato 19 navi da guerra cinesi attorno all'isola nelle 24 ore fino alle 6 del mattino, ha specificato il dicastero in una dichiarazione separata. Nonostante non l'abbia mai governata, la Cina rivendica Taiwan come parte del suo territorio e non ha escluso l'uso della forza per portare l'isola sotto il suo controllo. Da quando il presidente taiwanese Lai Ching-te è entrato in carica nel maggio 2024, ci sono stati diversi round di esercitazioni organizzate dalla Cina. Negli ultimi anni, la Cina ha intensificato il dispiegamento di caccia e navi da guerra attorno a Taiwan per sostenere la propria rivendicazione. Queste nuove manovre sono destinate a inviare un messaggio di "avvertimento fermo e di deterrenza energica" ai presunti separatisti dell'isola, hanno affermato le forze armate cinesi.

La condanna di Taiwan

La presidenza taiwanese, dal canto suo, "ha condannato fermamente" le manovre di Pechino. Secondo il primo ministro Cho Jung-tai, "il ricorso a dimostrazioni di forza militare non è ciò a cui dovrebbero ricorrere società moderne e progressiste". Il presidente democraticamente eletto di Taiwan, Lai Ching-te, conosciuto come William Lai, ha definito lo scorso mese la Cina una "forza straniera ostile" e ha proposto nuove misure per contrastare l'infiltrazione e lo spionaggio nemico. Il comando del teatro orientale dell'esercito cinese, che supervisiona le operazioni nello Stretto di Taiwan, ha pubblicato martedì un'infografica intitolata "Stringere la morsa", in cui compaiono navi e caccia che circondano l'isola, accompagnati da un avvertimento rivolto ai "separatisti taiwanesi", ai quali si dice che stanno "correndo verso la propria rovina". Le ultime esercitazioni sono le più imponenti dallo scorso febbraio, quando Taipei aveva dichiarato che la Cina aveva organizzato esercitazioni con "munizioni vere" impiegando aerei e navi da guerra in una zona situata a circa 40 miglia nautiche (74 chilometri) a sud dell'isola.