Un piano per l'evacuazione di oltre 100.000 civili in caso di "emergenza". Per la prima volta ne dà notizia il Giappone, nel mezzo delle tensioni costanti nello Stretto di Taiwan e mentre prosegue il pressing militare e politico della Cina sull'isola. In caso d'emergenza, riferisce l'agenzia Kyodo, il piano prevede l'impiego di mezzi navali e aerei per trasferire in sei giorni circa 110.000 abitanti e 10.000 turisti dalle isole Sakishima, nella prefettura di Okinawa, in otto diverse prefetture del Giappone occidentale e sudoccidentale.