Marine Le Pen, oggi la sentenza del processo: rischia l'ineleggibilità

Ore decisive per Marine Le Pen e l'estrema destra francese: la leader del Rassemblement national rischia infatti la condanna nel processo per lo scandalo degli assistenti degli eurodeputati del partito. L'accusa ha chiesto 5 anni di cui 3 con la condizionale e l'ineleggibilità con effetto immediato, senza attendere i successivi gradi di giudizio. Marine Le Pen, 56 anni, ostenta tranquillità e afferma di "non credere che i giudici arriveranno a tanto" poichè sarebbe "antidemocratico". Ma nei ranghi del partito c'è tensione, il grande progetto di riuscire ad arrivare all'Eliseo al quarto tentativo rischia di sfumare.

Una sentenza che potrebbe riscrivere la carriera politica di Le Pen

Il processo sugli assistenti dei deputati del Rn a Strasburgo è durato due mesi in autunno e la sentenza, che sarà annunciata a breve, rischia di cambiare per sempre la carriera politica della leader figlia del fondatore del Front National, Jean-Marie Le Pen, scomparso a 96 anni lo scorso gennaio. L'atteggiamento che ha scelto in queste settimane per abbassare la tensione è quello dell'ostentazione di serenità: "Non ci penso affatto" - ha dichiarato qualche giorno fa a Le Figaro - "la paura non fa superare il pericolo". Ieri, all'edizione domenicale de La Tribune, ha detto che "personalmente" non è in fibrillazione, ma ha aggiunto che "si può esserlo: con l'esecuzione provvisoria dell'ineleggibilità, i giudici hanno un diritto di vita o di morte sul nostro movimento. Non credo che arriveranno fino a questo punto". "Se mi sarà impedito di presentarmi" - ha detto ai media in questi giorni - "decretando l'impossibilità in realtà che il mio appello alla sentenza possa avere influenza sulla decisione presa, sarebbe incontestabilmente una decisione profondamente antidemocratica".