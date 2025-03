M.O., Netanyahu mercoledì da Orban per discutere piano su Gaza. LIVE

Il presidente americano Donald Trump, "fermi la guerra a Gaza". "So che puo' aiutare, sono qui solo per lui". E' l'appello lanciato dai microfoni della Cbs dall'ex ostaggio israeliano Yarden Bibas, liberato lo scorso primo febbraio e padre dei piccoli Kfir e Ariel, morti insieme alla madre Shiri mentre erano imprigionati dai miliziani di Hamas. "Per favore, fermate questa guerra e aiutate a riportare indietro tutti gli ostaggi" ha incalzato in un'intervista a '60 Minutes'. Le osservazioni di Bibas sembrano riflettere il sentimento di molte delle famiglie di ostaggi che hanno concentrato i loro sforzi per liberare i loro cari sull'amministrazione di Washington, credendo che il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu debba essere pressato dagli Stati Uniti per accettare un accordo. La risposta di Bibas evidenzia anche l'opposizione delle famiglie di ostaggi alla decisione di Netanyahu di riprendere la guerra all'inizio di questo mese, in mezzo a una situazione di stallo nei negoziati con Hamas. Un sondaggio trasmesso nel fine settimana su Channel 12 ha mostrato che il 69 percento degli israeliani sostiene la fine della guerra in cambio del rilascio degli ostaggi rimasti, qualcosa a cui Netanyahu si è opposto.