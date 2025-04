Dress code e posti a sedere, come saranno i funerali di Bergoglio

Introduzione

Sobrietà e rigore. Sono queste le linee guida per l’abbigliamento che dovranno essere osservate da chi parteciperà ai funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato 26 aprile, alle ore 10 (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE). Le prescrizioni dei manuali protocollari scendono nei dettagli e indicano come vestirsi, sia per gli uomini che per le donne, cosa fare e dove sedersi: ogni dettaglio segue regole ben precise. Ecco cosa sappiamo.