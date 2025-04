Funerali Papa Francesco, quanto costano e chi paga per le esequie

Introduzione

Diversamente da quanto avviene solitamente per i Papi, non sarà la Santa Sede a pagare le esequie del Pontefice. Nel testamento di Francesco, firmato a Santa Marta il 29 giugno 2022 e diffuso ufficialmente il 21 aprile 2025, poche ore dopo la morte di Jorge Mario Bergoglio, si legge la scelta di affidare le spese della propria sepoltura a un benefattore anonimo. Il Vaticano ha confermato che i funerali si terranno sabato 26 aprile 2025 in Piazza San Pietro. Sono attese circa 200mila persone e 170 delegazioni di capi di Stato e di governo; saranno presenti anche Donald Trump e Ursula von der Leyen, con le misure di sicurezza che saranno ingenti e andranno a paralizzare Roma per tutta la giornata.