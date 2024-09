Hassan Nasrallah, chi è il leader di Hezbollah nel mirino di Israele

Introduzione

Nato il 31 agosto 1960 a Beirut, Hassan Nasrallah è il leader del gruppo sciita libanese dal 1992, quando è succeduto ad Abbas Moussaoui. Appare raramente in pubblico dopo la guerra che ha contrapposto il suo movimento all'esercito israeliano nell'estate del 2006, e la sua residenza è segreta.

Pur non essendo una figura pubblica ufficiale, Nasrallah è uno dei politici più in vista del Libano e ha trasformato Hezbollah - armato e finanziato dall'Iran e la cui ala militare è nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea e degli Stati Uniti - in una forza politica tenuta in considerazione, rappresentata in parlamento e nel governo, e ne ha sviluppato l'arsenale. Il “partito di Dio” è l'unico gruppo ad aver tenuto le armi alla fine della guerra libanese (1975-1990) in nome della “resistenza contro Israele”, il cui esercito si è progressivamente ritirato dal Libano dopo 22 anni di occupazione.