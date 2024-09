Droni, tank e 130mila tra razzi e missili: l’arsenale di Hezbollah

Introduzione

Nato tra il 1982 e il 2000, il movimento sciita libanese viene definito "il più grande gruppo armato al mondo". Si stima che dal 2006 a oggi abbia accumulato 130mila tra razzi e missili: fra questi ultimi anche quelli iraniani Fateh-110 e gli Scud. I primi hanno un raggio d'azione di 250-300km, i secondi possono colpire fino a 500 km di distanza. Non mancano droni militari e da ricognizione, usati anche per eludere il sistema di Difesa missilistico Iron Dome, utilizzato per la protezione di Israele, e per ottenere informazioni. Per quanto riguarda l’esercito, una stima del 2022 indicava che Hezbollah poteva contare su 20mila soldati e altrettanti riservisti.