Introduzione

L'escalation tra Libano e Israele è orma una realtà. Nelle scorse ore, sono stati 1.600 gli obiettivi di Hezbollah colpiti dallo Stato ebraico. In risposta, la milizia filoiraniana ha lanciato centinaia di razzi nella zona settentrionale del Paese nemico. La situazione al confine non è mai stata così incandescente, sintomo che un passo ulteriore (e decisamente più grave) potrebbe avvenire a breve. Gli analisi internazionali infatti sono preoccupati da un possibile attacco via terra da parte delle forze israeliane nel sud del Libano, anche se al momento l'Idf esclude questa azione. Gli Stati Uniti, dal canto loro, dichiarano pubblicamente di essere contrari al boots on the ground e che la diplomazia è l'unico modo per calmare gli animi.

Ma come si è arrivati a questo punto di non ritorno? I passi fondamentali sono tre: l'esplosione dei cercapersone e dei walkie talkie in mano a Hezbollah, la risposta del leader filoiraniano Nasrallah e l'aumento dei raid contro Israele e infine la morte di Aqil, capo militare della milizia sciita, in un attacco mirato. Da qui in poi la situazione è precipitata, ma non si sa ancora fino a dove.