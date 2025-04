Dazi, Pechino studia le contromosse: tariffe all’84% verso gli Usa

Introduzione

Continua la guerra commerciale tra Usa e Cina. Alle ore 12 locali (le 6 in Italia) sono entrate in vigore le tariffe ritorsive dell'84% imposte da Pechino, che non ha corretto al rialzo le sue aliquote in modo speculare a quanto fatto dal presidente Usa Donald Trump (QUI LA DIRETTA). Il tycoon infatti, nella giornata di mercoledì 9 aprile, aveva congelato le tariffe reciproche per 90 giorni su decine di Paesi mantenendo invece la pressione sul Dragone, con i dazi portati all'ultimo istante dal 104% al 125%