Trump, cos'è il controverso Progetto 2025 e quali sono le analogie con il suo programma

Introduzione

Il Progetto 2025 è un controverso documento elaborato da Heritage Foundation, think tank ultraconservatore, per indirizzare le amministrazioni americane verso una radicale riforma del governo. Sebbene Donald Trump abbia affermato di "non averlo letto" e che "alcuni punti del testo sono ridicoli e abominevoli", ci sono analogie importanti con il programma che il tycoon sta portando avanti su temi come energia, immigrazione, inclusione, economia e smantellamento della burocrazia. E alcuni degli autori del Progetto 2025 occupano (o hanno occupato) ruoli di rilievo nelle due amministrazioni Trump.