Dazi, politica e imprese applaudono a stop di Trump

Introduzione

Lo stop ai dazi reciproci lanciati da Donald Trump pochi giorni fa, con effetto immediato e per ora in vigore per tre mesi, ha riacceso la speranza in chi continuava a premere per aprire una fase negoziale tra Washington e i partner commerciali e scongiurare una guerra commerciale.

Adesso gli Usa applicheranno solamente una tariffa del 10%, verso tutti gli importatori eccetto la Cina, che a causa della sua ritorsione contro Trump è soggetta a dazi ancora più alti di prima, fino al 125%. Adesso il presidente Usa promette: “Faremo accordi equi con tutti i Paesi”. Dalla politica alle imprese, dall’Italia all’Europa, la decisione del tycoon è stata accolta positivamente. C'è però chi resta dubbioso.