Musk a congresso Lega: "Attacchi terroristici in Ue saranno di massa"

"Vediamo un aumento enorme nel numero di attacchi in Italia e in Europa, i media cercano di ridurre il numero di attacchi terroristici ma l'uccisione di persone è sempre più frequente e alla fine in Euuropa vedremo attacchi di massa, massacri di massa. Se guardiamo il trend è questo. Questo porterà ad un vero e proprio massacro in Europa. I vostri amici, le vostre famiglie, saranno tutti a rischio, i numeri parlano chiaro", ha detto Musk in collegamento, rispondendo alle domande di Salvini.

Il numero uno di X è intervenuto in videocollegamento da Washington al congresso federale della Lega, in corso a Firenze . Elon Musk si è rivolto all’assemblea riunita alla Fortezza da Basso, dopo essere stato introdotto da Matteo Salvini che dal palco ha chiesto alla platea un applauso.

"Spero zero dazi in futuro, confido in alleanza Usa-Ue"

"Spero che gli Usa e Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta, c'è già un'alleanza ma spero sia più stretta e forte. E riguardo ai dazi ci sposteremo in una situazione di zero dazi nel futuro, verso una zona di libero scambio", ha detto il magnate aggiungendo: "E' la mia speranza per il futuro", "questo è il consiglio che ho dato al presidente (Trump, ndr)".

"L'immigrazione di massa è una cosa folle e porterà alla distruzione di qualsiasi paese che la consente. Il paese cesserà di esistere, è una situazione molto difficile. Ci sono 8 miliardi di persone al mondo e se siamo un paese di 50 o 60 milioni di abitanti, ma anche per un paese grande come gli Usa, se c'è una piccola percentuale del resto del mondo che si sposta, lo trasforma in un paese diverso. Il paese non è la geografia ma le persone che le abitano", ha proseguito Musk.

I tagli alla burocrazia

"Le restrizioni sulle libertà di espressione sono di impostazione fascista, chi incoraggia la censura in qualche modo sta dicendo che è contro la libertà di espressione. Le idee dovrebbero vincere per le argomentazioni", ha aggiunto. "E’ difficile tagliare la burocrazia e le spese dello stato perché c'è un'opposizione molto forte, anche quando si tagliano cose che non hanno senso di essere. Qualunque cosa facciamo viene postata sul web e sull'account di X per essere più trasparenti, però comunque veniamo accusati di qualsiasi cosa. Nonostante facciamo dei tagli ci attaccano", ha proseguito.