Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “Il Cremlino non vuole tregua”. LIVE

Diversi cittadini ucraini che si trovano legalmente negli Stati Uniti nell'ambito di un programma umanitario hanno ricevuto questa settimana una email in cui si comunicava loro che il loro status era stato revocato e che avevano sette giorni per lasciare il Paese: altrimenti il ;;"governo federale vi avrebbe trovati", riporta la Reuters sul suo sito. Tuttavia, un portavoce del Dipartimento della Sicurezza Interna ha dichiarato ieri che l'email era stata inviata per errore e che il programma umanitario istituito dopo l'invasione russa del Paese nel 2022 non era stato terminato. Non è chiaro quanti ucraini abbiano ricevuto l'email, scrive l'agenzia di stampa. Il mese scorso la Reuters aveva riferito che l'amministrazione Trump stava pianificando di revocare lo status legale temporaneo per circa 240.000 ucraini fuggiti dal conflitto.