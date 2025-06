Georgia, nato il bimbo di Adriana Smith, la donna cerebralmente morta

La donna, 30 anni, è cerebralmente morta e tenuta "in vita" da quattro mesi in un ospedale della Georgia - dove l'aborto è vietato per legge dalla sesta settimana - al solo scopo di farla partorire. Il piccolo è in terapia intensiva neonatale

È stato chiamato Chance, "opportunità", il bambino nato dal grembo di Adriana Smith, la donna cerebralmente morta e tenuta in vita per quattro mesi in un ospedale della Georgia - dove l'aborto è vietato dalla sesta settimana - al solo scopo di farla partorire. Infermiera di 30 anni, Smith, già madre di un bambino di sette, Smith era arrivata alla nona settimana di gravidanza quando aveva avuto la trombosi cerebrale che le è risultata fatale. Un caso, il suo, che ha acceso un forte dibattito sulla mancata autodeterminazione delle donne in gravidanza. La bimba è nata prematura venerdì scorso con un cesareo d'urgenza: la notizia è stata resa noto da tre parlamentari democratici che si sono mobilitati sulla questione, rivelando che l'ospedale avrebbe poi staccato la madre dalle apparecchiature che hanno finora permesso al suo cuore di battere e ai polmoni di continuare a respirare. Il piccolo, che pesa solo 820 grammi, è ricoverato in terapia intensiva neonatale e - ha dichiarato la madre di Smith - "sta lottando". Mentre alla giovane verranno staccate le macchine che le permettono di respirare la prossima settimana.