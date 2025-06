Tenuta in "vita" per partorire: perché Adriana Smith non può scegliere

In Georgia, negli Stati Uniti, un'infermiera di 30 anni cerebralmente morta è tenuta attaccata a un respiratore per rispettare la legge dello Stato sull'aborto, che lo vieta dopo la sesta settimana. Un caso che fa discutere, e pone interrogativi sui confini della libertà di scelta, e sulla mancata autodeterminazione delle donne in gravidanza. La bioeticista Caterina Botti: "Come delle incubatrici umane"