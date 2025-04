Firenze, al via il Congresso federale Lega. Salvini candidato unico

Si apre alle ore 14 alla Fortezza da Basso il congresso del Carroccio, che durerà tutto il weekend. L’attuale leader è il candidato unico alla segreteria. In arrivo il nuovo statuto: 4 vice, in campo anche Vannacci. Il presidente del Rn Bardella e il numero uno di Confindustria Orsini tra gli ospiti nel capoluogo toscano ascolta articolo

Inizia oggi a Firenze il congresso federale della Lega, che durerà tutto il fine settimana. Le assise tornano dopo quelle del 21 dicembre 2019 e saranno presiedute da Giancarlo Giorgetti. Il leader Matteo Salvini non ha competitor, è il candidato unico alla segreteria federale del partito. Nel weekend potrebbe addirittura uscirne con il mandato allungato di un anno, fino al 2029. Si rinnova anche parte del Consiglio federale, di fatto l'organo esecutivo in cui siedono di diritto i segretari regionali e i vicesegretari nazionali e, senza diritto di voto, tra gli altri, i capigruppo parlamentari e i governatori. Per i 22 posti elettivi del Consiglio sono state presentate 32 candidature su cui si voterà nel fine settimana. In ballo al momento non risultano big del partito. Di sicuro correrà Simone Pillon, uno degli organizzatori dei Family day e noto per le sue battaglie contro aborto, maternità surrogata e il ddl Zan. Tra i lombardi risultano candidati Fabrizio Cecchetti, Luca Toccalini, Silvia Sardone e Simone Bossi. Tra i veneti si fa il nome di Mara Bizzotto ed Erik Pretto.

Il programma Oggi si parte con il saluto del segretario regionale della Lega in Toscana, Luca Baroncini. Seguiranno gli interventi di segretari regionali, parlamentari europei, il coordinatore dei Giovani, Luca Toccalini, i vicesegretari federali, i governatori e i ministri leghisti. Saranno poi illustrate e votate le modifiche allo statuto. Successivamente saranno illustrate le mozioni: ne sono state presentate 17 e tutte tematiche: potrebbero essere votate dopo l'intervento finale e l'elezione del segretario (ma se il segretario le accogliesse tutte sarebbero di fatto 'inglobate' nella sua candidatura). Il nuovo statuto Stando alla bozza del nuovo statuto, il segretario potrebbe nominare fino a quattro vice a cui non sarebbe più richiesto il requisito dell'anzianità di militanza, oggi superiore a 10 anni. Anche per questo è circolata l'idea di una 'promozione' del generale Vannacci (in aggiunta agli attuali tre vice Stefani, Crippa e Durigon), ma il partito ha ribadito che al Congresso fiorentino "non ci saranno nomine". Insomma, ogni decisione è posticipata, anche per l'uomo che alle Europee ha portato 500mila preferenze. In prospettiva gira la voce di affiancare il generale ai tre già in carica. E in quest'ottica si legge meglio anche la modifica dello statuto del partito. Vannacci al momento non è ancora iscritto formalmente alla Lega. E non è detto nemmeno partecipi al congresso. A domanda specifica su un suo ruolo nel partito ha risposto con un "vedremo" tutto da interpretare. Lo stesso Salvini è rimasto vago sull'iscrizione del generale: "Lo scoprirete solo vivendo. Sicuramente, se qualcuno vuole avere dei ruoli, lo fa da iscritto alla Lega, però questo lo vedrete sabato e domenica a Firenze”. Vedi anche Salvini e i prossimi (difficili) quattro anni