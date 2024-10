Lega, il raduno dei militanti a Pontida con Salvini e Vannacci. FOTO

Il popolo leghista si è ritrovato nel paese in provincia di Bergamo per il tradizionale appuntamento. Attesa per le parole del segretario e degli ospiti sovranisti da mezza Europa. Ci sarà anche il premier ungherese Viktor Orban. Marine Le Pen e Bolsonaro manderanno un videomessaggio. Bagno di folla per Roberto Vannacci: “Non mi aspettavo tanto”. Numerosi gli slogan pro Autonomia e in difesa di Salvini, che rischia 6 anni di carcere con l'accusa di sequestro di migranti a Lampedusa