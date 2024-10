Tradizionale appuntamento in provincia di Bergamo con i sostenitori del Carroccio: partenza prevista alle ore 10. Sul palco saliranno, tra gli altri, il leader ungherese e il generale eletto all'Europarlamento. Videomessaggi per Le Pen e Bolsonaro. Ieri l'attacco dei giovani del Carroccio a Tajani: "Sei uno scafista". Salvini prende le distanze ma puntualizza: "Ius Italiae? La legge sulla cittadinanza va bene così com'è"

La Lega di Matteo Salvini si ritrova oggi, domenica 6 ottobre, a Pontida (Bergamo) per il tradizionale appuntamento con i suoi sostenitori. "Non è reato difendere i confini", è la scritta che campeggia sul palco: chi partecipa alla manifestazione può infatti firmare a sostegno del vicepremier coinvolto nel processo Open Arms. Inizio previsto alle 10, per circa 3 ore di durata. Attesi sul pratone alcuni grandi nomi dell'ultradestra europea, come il leader ungherese Viktor Orbán e l'olandese Geert Wilders, leader del Partito per la Libertà.

Gli ospiti (e gli assenti)

Presenti anche l'europarlamentare Roberto Vannacci, il capo della delegazione di Vox al Parlamento europeo Jorge Buxadé, il portoghese André Ventura, la vicepresidente di Fpö Marlene Svazek, formazione che ha appena trionfato alle elezioni in Austria. C'è anche l'avvocato Mark Ivanyo, fondatore dei Republicans for National Renewal, gruppo vicino al candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump. Assente invece la francese Marine Le Pen del Rassemblement National, che però non farà mancare un videomessaggio; così farà anche l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro "Non è una Pontida come le altre", ha detto Salvini, invitando i suoi a non mancare: "Il tuo sostegno mi darà quella forza che mi accompagnerà in tribunale".

Stand regionali con formaggi e pupi siciliani

Il pratone intanto si prepara al via delle ore 10. Ci sono gli stand regionali: in quello della Sardegna i militanti preparano assaggi di formaggio dell'isola; a fianco lo stand siciliano, dove è stato appeso un pupo della tradizione isolana, che luccica con la sua armatura di metallo. Mentre la fila dei giornalisti per gli accrediti cresce, qualcuno mostra una mega volume in pergamena, dal titolo "La Bibbia di Arcore". Qui, dice un leghista, c'è il verbo di Bossi e Berlusconi: "Noi siamo per lo ius solitario, altro che ius scholae".