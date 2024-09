L'Fpö è prima in Austria, ma se non bastasse per arrivare al governo?

Il Partito delle Libertà austriaco ha raggiunto il 29% delle preferenze, record storico che ha fatto scendere per la prima volta i socialdemocratici al terzo posto. Per la formazione di un nuovo esecutivo, però, ad avere più opzioni potrebbe essere il Partito Popolare, secondo arrivato con il 26,5%, forse in grado di costruire un polo anti-nazionalisti