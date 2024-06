Olanda, risultati parziali Europee: Laburisti-Verdi avanti su Wilders

Il Parlamento europeo ha diffuso alcuni exit poll sulle elezioni europee nei Paesi Bassi: la coalizione Laburisti-Verdi guidata da Frans Timmermans è in vantaggio sull'estrema destra di Geert Wilders. L'alleanza europeista otterrebbe 8 seggi rispetto ai 7 assegnati al Partito per la libertà (Pvv), che finora era assente all'Eurocamera

Il Parlamento europeo ha diffuso alcuni exit poll, elaborati da Ipsos, sulle elezioni europee nei Paesi Bassi: in base ai dati, la coalizione Laburisti-Verdi guidata da Frans Timmermans è in vantaggio sull'estrema destra di Geert Wilders. L'alleanza europeista otterrebbe 8 seggi rispetto ai 7 assegnati al Partito per la libertà (Pvv). Gli olandesi sono andati al voto lo scorso 6 giugno e gli exit poll confermano quanto emerso subito dopo il voto. L'affluenza alle urne, secondo la stima diffusa da Ipsos, è stata del 47%, in aumento rispetto al 42% di cinque anni fa (EUROPEE: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).