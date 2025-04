M.O., Trump riceve Netanyahu e rilancia suo piano per Gaza. LIVE

Ricevendo ieri il premier israeliano, il presidente Usa ha rilanciato il suo progetto "immobiliare" per la Striscia di Gaza. Israele sta "lavorando a un altro accordo" per riportare tutti gli ostaggi a casa, ha detto il leader dello Stato ebraico. Sabato inizieranno i colloqui Usa-Iran sul nucleare. Trump li ha annunciati come "diretti", mentre Teheran ha detto che saranno "indiretti" e avranno luogo in Oman.