Sondaggio, italiani divisi su leva obbligatoria: 47% a favore, 46% no

Secondo il sondaggio dell’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24, c’è una netta divisione sulla leva obbligatoria, con gli over 35 più a favore rispetto ai giovani. Sull’Ucraina, per il 51% l’armistizio è l’esito più probabile e per il 42% l’uso delle armi inviate dagli alleati dovrebbe essere limitato al suolo ucraino. Sul Medio Oriente, il 59% ritiene eccessiva la reazione di Israele. Il 38% pensa che la spesa militare nazionale andrebbe diminuita. Nelle intenzioni di voto si consolidano FI e Lega, FdI primo