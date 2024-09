Introduzione

Gli Stati Uniti starebbero valutando l'invio all'Ucraina di missili a medio raggio per la sua nuova flotta di F-16, come parte di un pacchetto di aiuti militari da 375 milioni di dollari che dovrebbe essere annunciato lunedì. Si tratterebbe del Joint Standoff Weapon, un missile già utilizzato dagli Stati Uniti e da numerosi alleati, può colpire obiettivi fino a 110 chilometri di distanza. Il pacchetto di aiuti militari Usa, ancora in fase di definizione, sarà comunque il più grande da maggio e includerà anche munizioni di artiglieria, razzi e missili di difesa aerea. I nuovi missili, pur non avendo la portata richiesta da Kiev, forniranno comunque ai piloti ucraini una nuova potente arma mentre le loro forze combattono le truppe russe nell'est del Paese, dove le truppe ucraine stanno lentamente perdendo terreno.

Intanto Volodymyr Zelensky sta facendo pressione sulla Casa Bianca affinché dia luce verde all'uso di sistemi missilistici statunitensi a lungo raggio e agli Storm Shadow di fabbricazione britannica per colpire in Russia. Il leader ucraino dovrebbe incontrare il presidente Joe Biden e la vicepresidente e candidata democratica Kamala Harris venerdì alla Casa Bianca, dove presenterà il suo piano per porre fine alla guerra. Zelensky ha anche detto che "molto probabilmente" incontrerà Donald Trump giovedì o venerdì.