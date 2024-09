La nuova minaccia per Kiev si chiama Hwasong-11, un vettore nordcoreano in grado di colpire bersagli fino a 900 chilometri di distanza, fornito da Kim Jong-un a Putin per sostenere l'offensiva nel Donbass e nell'oblast di Kursk. A questo si aggiungono anche i missili a corto raggio iraniani. L'Ucraina è preoccupata ma, per Mosca, gli aiuti non saranno disinteressati