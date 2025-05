Usa, com'è il nuovo Air Force One che il Qatar donerà a Trump

Il jet è ancora in fase di allestimento. È stato progettato nel 2018 con l'obiettivo di essere completato in sei anni, ma una serie di ritardi e aumenti dei costi rispetto al piano iniziale ne hanno rallentato la fase di completamento. Trump ha affidato ad una società di appalti del Pentagono, L3 Harris, il compito di trasformare il jet di lusso a due piani, acquistato 13 anni fa dalla famiglia reale del Qatar, nell'Air Force One. Un lavoro che potrà richiede anni e centinaia di milioni dollari, e che, come riferisce il Washington Post, sarà impossibile terminare prima della fine del mandato di Trump. Il Boeing diventerà l'Air Force One più lungo (76 metri), più veloce (1.045 km/h) e quello dotato della maggiore autonomia (14.300 km) in assoluto