Patente internazionale, quando e come farla: cosa sapere

Per ottenere il permesso internazionale di guida è necessario, in primo luogo, aver conseguito la patente italiana. Senza questo documento non è possibile condurre legalmente veicoli né in Italia né all’estero. Se invece la si ha, si può fare richiesta di quella internazionale alla Motorizzazione Civile. Oltre che presso gli uffici presenti sul territorio, è possibile richiedere la patente internazionale online, utilizzando i canali dedicati. Il rilascio non è immediato e richiede un minimo di 10 giorni lavorativi. Per questo motivo, nel caso in cui si avesse in programma di effettuare un viaggio all’estero, sarebbe opportuno muoversi con un po’ di anticipo