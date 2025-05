Messa di insediamento di Papa Leone XIV, dai simboli alla cerimonia: ecco cosa sapere

L'attenzione sarà massima per la cerimonia di inizio pontificato di domenica mattina, anche perché oltre ai 250mila fedeli a San Pietro è probabile che il Pontefice saluterà anche le migliaia di persone presenti in piazza con un primo giro in Papamobile nella piazza e lungo via della Conciliazione. E dunque le misure di sicurezza per il 18 maggio saranno imponenti: in campo ci saranno oltre seimila uomini e donne delle forze dell'ordine, personale specializzato per le scorte delle delegazioni straniere, dispositivi anti-drone, tiratori scelti, cinofili, artificieri, migliaia tra volontari e steward sulla scia di quanto già avvenuto per i funerali di Francesco.

