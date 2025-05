Papa Leone XIV, in un documento le origini liguri del nuovo Pontefice

Il bisnonno del Pontefice, Jacques Martino, era nato a Sanremo nel 1806 per poi emigrare negli Stati Uniti e stabilirsi a New Orleans. A conferma delle origini italiane di Papa Prevost, il certificato di battesimo dell'avo, trovato nella chiesa di San Siro

Un Papa americano ma con origini europee. Una contaminazione di culture e storie che attraversa l'Italia e la Francia. Dall'albero genealogico di Leone XIV emergono le sue radici che affondano nel Vecchio Continente per approdare, poi, negli Stati Uniti. Il bisnonno del Pontefice, Jacques Martino, approda infatti in Louisiana, nel sud-est del continente nordamericano, dall'Italia e in particolare dalla Liguria. L'uomo era nato a Sanremo nel 1806 per poi decidere di emigrare e stabilirsi a New Orleans.

Documento che conferma origini liguri del bisnonno

A conferma delle origini liguri del Papa, il documento contenuto nel libro dei battesimi celebrati nella concattedrale di San Siro a Sanremo, rispolverato su iniziativa dell'ex sindaco Leone Pippione (VIDEO), con la collaborazione del parroco, don Nicolas, e del vescovo, Mons. Antonio Suetta.