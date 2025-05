Renzi a Sky TG24: Meloni isolata ed esclusa da consessi internazionali

Una Giorgia Meloni "isolata", "esclusa da tutti i consessi internazionali in cui si decide”.Vede così la premier il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ai microfoni di Start su Sky Tg24 attacca: "A tutti quelli che dicono che la Meloni è brava a livello internazionale rispondo: la Meloni è in crisi, è in difficoltà, non tocca palla a livello internazionale". "La Polonia – rincara Renzi - ha preso il posto dell'Italia nel gruppo di testa. Il punto centrale è che l'Italia è isolata. La Meloni, nella sua ansia di accontentare il potente di turno, prima il bacio sulla fronte a Biden, poi sulla pantofola a Trump", ha fatto in modo che "per la prima volta in 30 anni l'asse è tra Francia, Germania, Polonia; anziché' Francia, Germania e Italia". "Tutto quello che serve ora è questo sforzo diplomatico che Macron, Starmer e Merz stanno facendo; Meloni no", aggiunge Renzi, con riferimento all’assenza di Meloni al vertice dei Volenterosi di Kiev, a cui la premier ha partecipato in video-collegamento.

Renzi: "Polemica sul referendum aiuta la destra"

Ma Renzi affronta anche i nodi della politica interna e in particolare il referendum contro il suo jobs act. ''Non andare al voto è legittimo e comprensibile. La polemica sull'astensione aiuta la destra...'' dichiara. ''E' un errore della Cgil - avverte il leader di Iv - aver fatto questo referendum sul jobs act ora. Che bisogno c'era di fare un referendum sulle norme di dieci anni fa? Tu metti il Pd a chiedere l'abrogazione delle riforme fatte dal Pd e quindi Meloni se la gode e se la ride. Landini fa un gigantesco regalo alla Meloni''. "Elly Schlein - prosegue - ha fatto una operazione politica, spostando a sinistra l'asse di governo del Pd, stringendo un rapporto molto forte con Avs e M5s. Insieme vincono? Per me, no. Serve un'area riformista, che per me si deve alleare, sapendo che le posizioni sono molto diverse. Non è che per fare un accordo io rinuncio le miei idee. Bisogna mettere nel centrosinistra una tenda che sia pronta ad accogliere, non solo quelli più di sinistra, ma anche quelli più riformisti".