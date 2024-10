Addio Sammy Basso, dalle lauree alla medaglia di Mattarella. FOTOSTORY

Il giovane biologo vicentino ha fatto conoscere al mondo la sindrome di Hutchinson-Gilford che causa l'invecchiamento precoce delle cellule e dell'organismo ma non del cervello. Classe 1995, si era laureato all'Università degli Studi di Padova in Scienze naturali con indirizzo biologico molecolare ed era stato insignito dal presidente Mattarella del Cavalierato dell'Ordine al Merito della Repubblica. E' morto ieri sera ad Asolo, durante una cena al ristorante in compagnia di amici e familiari