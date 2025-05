Fine vita, governo impugna legge della Toscana. Giani: “È paradossale”

“Invece di lavorare su una legge nazionale attesa da anni”, dice il governatore toscano, “il governo sceglie di ostacolare chi si è impegnato per attuare quanto stabilito dalla Corte costituzionale”. La Toscana è stata la prima in Italia a disciplinare tempi e modalità per l'accesso al suicidio medicalmente assistito e le disposizioni erano state promulgate il 14 marzo. L’esecutivo, in Consiglio dei ministri, ha deciso per l’impugnazione e ora la legge finirà davanti alla Corte costituzionale ascolta articolo

"È paradossale che, invece di lavorare su una legge nazionale attesa da anni, il governo scelga di ostacolare chi si è impegnato per attuare quanto stabilito dalla Corte costituzionale". Sono queste le parole di Eugenio Giani, governatore della Toscana, dopo che l’esecutivo di Giorgia Meloni ha deciso di impugnare la legge sul fine vita della sua Regione. La Toscana è stata la prima in Italia a disciplinare la materia e le disposizioni erano state approvate l'11 febbraio scorso e promulgate il 14 marzo dopo un ricorso non accolto del centrodestra al collegio di garanzia della Regione. Sono “deluso e sconcertato”, ha detto Giani in un’intervista a La Stampa.

La mossa del governo Meloni La legge della Toscana, quindi, dopo l'impugnazione del governo finirà davanti alla Corte costituzionale. La normativa disciplina tempi e modalità per l'accesso al suicidio medicalmente assistito ed è stata redatta partendo dalla proposta di iniziativa popolare "Liberi subito" dell'associazione Luca Coscioni: 10.000 le firme raccolte. Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la norma votata a maggioranza dalla Toscana.

Le parole di Giani "Io sono il primo ad auspicare che si faccia quanto prima una legge nazionale, che disciplini la materia in modo uniforme in tutta Italia. Dal governo mi sarei aspettato piuttosto una sollecitazione al Parlamento. In mancanza di questo, la nostra norma è un atto di responsabilità istituzionale e di rispetto verso le persone che affrontano sofferenze insopportabili", ha aggiunto il presidente della Toscana. Giani, definendosi "deluso e sconcertato", ha detto ancora: "È paradossale che, invece di lavorare su una legge nazionale attesa da anni, il governo scelga di ostacolare chi si è impegnato per attuare quanto stabilito dalla Corte costituzionale". Il governatore ha assicurato che la Toscana andrà avanti: "Certo, presenteremo le nostre controdeduzioni e sono certo che la Corte terrà fede al suo orientamento espresso negli ultimi anni. Questa legge è stata approvata da un'ampia maggioranza in Consiglio regionale, è scritta in modo accurato, nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Ed è utile ai cittadini della Toscana e non solo a loro". "Invece di impugnare le leggi che le Regioni e che la nostra Regione mettono in campo per aggiornarsi sulle necessità e sulle urgenze che ci sono oggi nelle nostre città, mi piacerebbe che il governo presentasse delle proposte e che mettesse in campo quelle azioni che sono necessarie oggi", ha detto anche la sindaca di Firenze Sara Funaro.