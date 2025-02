Suicidio assistito, oggi in Toscana voto su legge per fine vita

Si punta a regolamentare la procedura di suicidio medicalmente assistito per “definire, nell’ambito delle competenze delle Regioni, ruoli, tempi e procedure delineate dalla Corte Costituzionale attraverso la sentenza”, come spiegano i promotori. La votazione si svolgerà oggi in sede di Consiglio regionale della Toscana. Nel caso in cui fosse approvata, si tratterebbe della prima legge in Italia sul fine vita

Si vota oggi in Toscana per la proposta di legge sul fine vita. Il testo, che regola la procedura di suicidio medicalmente assistito, punta a “definire, nell’ambito delle competenze delle Regioni, ruoli, tempi e procedure delineate dalla Corte Costituzionale attraverso la sentenza”, come spiegano i promotori. La votazione si svolgerà oggi in sede di Consiglio regionale della Toscana. Nel caso in cui il testo (nato da una proposta legge di iniziativa popolare avanzata dall'Associazione Luca Coscioni) fosse approvato, si tratterebbe della prima legge in Italia sul fine vita. “Speriamo che la votazione sulla proposta di legge di nostra iniziativa popolare 'Liberi subito' avvenga in un clima di riflessione sulla responsabilità che hanno gli amministratori pubblici”, ha detto l'avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione promotrice.