Referendum Giustizia, si voterà in due giorni: il decreto oggi in Cdm

Il governo ha predisposto un decreto legge con “disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026”. L’approvazione è prevista nel Consiglio dei ministri che si è riunito oggi pomeriggio e che è ora in corso

Anche se ancora manca una data, il referendum sulla Giustizia si dovrebbe tenere in due giornate. Per questo il governo Meloni ha predisposto un decreto legge apposito con “disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026”. L’approvazione è prevista nel Consiglio dei ministri che si è riunito oggi pomeriggio e che è ancora in corso.

Il disegno di legge delega su politiche per i giovani

Non solo referendum. Tra i provvedimenti in esame c’è anche un disegno di legge delega in materia di politiche per i giovani e Servizio civile universale. L'articolo 3 della bozza preved che "ai giovani d’età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia, è attribuita gratuitamente la 'Carta giovani nazionale', quale strumento per l'accesso ai servizi istituzionali rivolti alla fascia di età di riferimento e la fruizione agevolata di beni e servizi volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari". Il governo - si spiega ancora nel provvedimento - "è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,

concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani".

Poi, all'articolo 2, sulla delega al governo per la revisione della normativa in materia di Servizio civile universale si punta, tra l'altro, a semplificare la normativa vigente, anche attraverso l'adozione di un testo unico che garantisca chiarezza, organicità e coerenza logico-giuridica. L'obiettivo è anche disciplinare il procedimento amministrativo di iscrizione all'albo del Servizio civile universale, definendo termini, modalità istruttorie ed esiti; precisare i requisiti di iscrizione

all'albo, con particolare riguardo alla capacità organizzativa e alle

finalità istituzionali richieste agli enti pubblici. Nel ddl viene

inoltre istituito, presso il dipartimento per le Politiche giovanili e il

Servizio civile universale della presidenza del Consiglio, l'Osservatorio

permanente per le politiche per i giovani "quale sede di confronto e

raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche

interessate e l'organo consultivo cui e' demandata la rappresentanza dei

giovani".

Gli altri temi sul tavolo del Cdm

Ma sul tavolo ci sono anche il via libero definitivo del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto e un decreto del presidente della Repubblica sul regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della Salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Prevista, alla fine del Cdm, una conferenza stampa.