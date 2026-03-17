Giorno unità nazionale, Mattarella: libertà e pace guidino istituzioni

“Costituzione, Canto degli Italiani e Tricolore sono simboli di una comunità fondata sulla partecipazione, sulla solidarietà e sul rispetto delle istituzioni democratiche e di ogni persona”, ha detto il Capo dello Stato. La premier Giorgia Meloni: “Il nostro grazie va a tutti coloro che, ogni giorno, con il proprio lavoro, il proprio impegno e il proprio amore per questa terra contribuiscono a rendere l'Italia una Nazione unita, forte e orgogliosa della propria storia e della propria identità”

Oggi si celebra l’Unità d’Italia, avvenuta 165 anni fa. In quest’occasione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato che “il 17 marzo è Giornata che rinnova l'appello all'impegno civile. Invito a custodire e attuare, con coerenza e lungimiranza, i principi di libertà, giustizia e pace su cui si fonda la Repubblica, affinché essi continuino a guidare l'azione delle istituzioni e della società nel perseguimento di una convivenza pacifica, solidale e autenticamente democratica, in Italia e nella comunità internazionale". Il Capo dello Stato ha aggiunto che “Costituzione, Canto degli Italiani e Tricolore sono simboli di una comunità fondata sulla partecipazione, sulla solidarietà e sul rispetto delle istituzioni democratiche e di ogni persona”.

Mattarella: “Costituzione è un autentico presidio dei diritti”

La "Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera" richiama elementi fondanti dell'identità della Repubblica: indipendenza, sovranità popolare, libertà, giustizia e pace. Si tratta di valori maturati lungo un percorso storico complesso e non privo di afflizioni, che trova la sua più alta e compiuta espressione nella Costituzione, autentico presidio dei diritti e delle responsabilità che definiscono la nostra comunità nazionale. L'unità non costituisce soltanto un assetto politico-istituzionale, bensì è un ideale profondo e condiviso, che attraversa e interpreta l'intera vicenda storica del nostro Paese”, ha detto ancora il presidente della Repubblica che oggi si è recato all’Altare della Patria per la cerimonia di deposizione di una corona d'alloro.

Mattarella: “Princìpi Repubblica ancorati in Carta Nazioni Unite”

Nel testo del presidente della Repubblica si legge ancora che “in un contesto internazionale segnato da tensioni, conflitti e dal riemergere di dinamiche di contrapposizione e di aspirazioni egemoniche che turbano l’equilibrio mondiale, i principi che hanno ispirato la nascita della Repubblica e che trovano espressione nella nostra Carta costituzionale e si ancorano alla Carta delle Nazioni Unite sono saldo punto di riferimento”.

Meloni: “Grazie a chi ogni giorno contribuisce a un'Italia forte”

Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta in occasione della Giornata dell'Unità nazionale: “Nel giorno in cui celebriamo i 165 anni dell'Unità d'Italia, il nostro grazie va a tutti coloro che, ogni giorno, con il proprio lavoro, il proprio impegno e il proprio amore per questa terra contribuiscono a rendere l'Italia una Nazione unita, forte e orgogliosa della propria storia e della propria identità”, ha scritto la premier sui social.