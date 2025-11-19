Riforma della Giustizia, ok della Cassazione a referendum e quesito

"Oggi con l'ammissione, da parte della Cassazione, delle richieste di referendum sulla riforma della giustizia, anche il dato formale del quesito è superato e si potrebbe pensare addirittura ai primi di marzo" come possibile data per il voto, ha detto il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ospite di un forum di Repubblica a Bari. Sulla riforma della separazione delle carriere, Sisto ha poi aggiunto: "È una riforma che protegge il cittadino perché un giudice terzo e imparziale dà sicurezza, non è una riforma contro nessuno e non è contro la magistratura. Non c'è nessuna volontà politica in tal senso, basti pensare che è stata votata anche da una parte dell'opposizione". E infine ha concluso: "Qualcuno dice che noi attacchiamo la Costituzione, invece noi ci attacchiamo alla Costituzione perché la riforma è già scritta nella Costituzione".