La riforma della giustizia e l’eccezione del referendum

Il 30 ottobre il senato italiano ha approvato in quarta lettura la riforma della giustizia, uno dei pilastri del programma di governo di Giorgia Meloni che ha parlato di "un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani”. La premier ha sottolineato che “ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati a esprimersi attraverso il referendum confermativo”