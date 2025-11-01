Politica
La riforma della giustizia e l’eccezione del referendum
Il 30 ottobre il senato italiano ha approvato in quarta lettura la riforma della giustizia, uno dei pilastri del programma di governo di Giorgia Meloni che ha parlato di "un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani”. La premier ha sottolineato che “ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati a esprimersi attraverso il referendum confermativo”
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi