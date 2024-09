Marco Belviso, giornalista ed editore della rivista il Corsaro della Sera, che ha creato la sigla Amici del nord-est per Vannacci racconta l'accaduto a Repubblica (e sporge querela per violenza privata e minacce)

Tensione nell’associazione Il mondo al contrario dopo che in tre si sono presentati a casa del giornalista Marco Belviso a Udine e lo stesso ha deciso di sporgere querela. A raggiungerlo a casa il presidente del comitato Fabio Filomeni, Bruno Spatara segretario dell'associazione, Gianluca Priolo tesoriere della stessa associazione politica. Belviso ha raccontato a Repubblica la dinamica della visita, a seguito di alcuni dissidi politici intercorsi. “Ho ricevuto un messaggio da Filomeni che mi diceva "tra venti minuti sono lì”. E ha aggiunto: “Pensavo che Filomeni, che vive in Toscana, avesse fatto tanta strada per chiarirsi, ero anche uscito a comprare qualche birra”.

La dinamica della "visita"

Poi l’imprevisto non previsto: “Mi hanno detto che dovevo stare zitto, fermo e seduto sul divano”. A seguire, pare lo abbiano caldamente invitato a firmare l’espulsione dal movimento, anche a causa del suo aver espresso giudizi politici sulla Lega: “Volevano che lo firmassi, oppure che rinunciassi alla mia attività giornalistica, cosa che non posso fare perché è il mio lavoro, così mi sono rifiutato”. Successivamente un amico ha suonato al citofono di casa di Belviso e i tre si sono allontanati (secondo la testimonianza dell’amico di Belviso, ad aspettarli giù c’era una quarta persona). Belviso ha però confermato che “per quanto io ne sappia, Vannacci non è coinvolto in questa storia”.