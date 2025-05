Premierato e separazione carriere magistrati, riforme in Aula a luglio

Dopo il primo via libera al decreto sicurezza che approderà in Senato il 3 giugno, ora il governo punta a inserire i due disegni di legge, rispettivamente voluti da FdI e FI, nel calendario di luglio della Camera. Una decisione che ha scatenato le reazioni delle opposizioni, le quali hanno accusato la maggioranza di andare avanti in maniera “autoritaria”

In Aula a luglio le riforme costituzionali del premierato e della separazione delle carriere dei magistrati. È questa l’ipotesi avanzata dalla maggioranza in conferenza dei capigruppo. Dopo il primo via libera al decreto sicurezza che approderà in Senato in tempi record (il 3 giugno), ora il governo punta a inserire i due disegni di legge, rispettivamente sponsorizzati da FdI e FI, nel calendario estivo della Camera. Una decisione che ha scatenato le reazioni delle opposizioni, le quali hanno accusato la maggioranza di andare avanti in maniera “autoritaria”. “Crediamo sia una forzatura e non siamo disponibili ad accettare compressioni. Evidentemente dopo il decreto sicurezza la spartizione tra le forze di maggioranza si è rimessa in moto e questo è un altro tassello di quel disegno volto a mettere in discussione l'equilibrio delle nostre istituzioni”, ha commentato la capogruppo Dem Chiara Braga.