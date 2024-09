Si avvicina l’udienza prevista il 25 settembre in cui il generale Roberto Vannacci comparirà davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma. Con questa istruttoria - spiega La Repubblica - il generale rischia il declassamento a militare di ultima fascia cioè a soldato semplice. A dare il via all’istruttoria disciplinare era stata la sospensione per 11 mesi decisa dai vertici delle forze armate in seguito alla pubblicazione del suo libro Il mondo al contrario. Ma le beghe del neoeletto europarlamentare della Lega non finiscono qui, perché anche il secondo volume, pubblicato senza il clamore del primo, potrebbe creargli parecchi problemi.