Vannacci confermato vicepresidente dei Patrioti per l'Europa

Nella dichiarazione di costituzione dei gruppi politici allegata ai verbali della sessione plenaria di Strasburgo di venerdì scorso, 19 luglio,, il generale risulta avere ancora la carica. Intanto il gruppo di estrema destra attacca il Ppe e gli altri schieramenti per il "cordone sanitario" costruito attorno a loro: "Agiremo per vie legali"

Patrioti Ue: "Valutiamo vie legali contro cordone sanitario"

Intanto, proprio oggi la vicepresidente del gruppo dei Patrioti, Kinga Gál, in una conferenza stampa ha attaccato duramente il la vicepresidente del gruppo dei Patrioti, Kinga Gál, in una conferenza stampa al Parlamento europeo accusandolo di voler mettere ai margini il movimento di estrema destra ."Il cordone sanitario" attutato nei confronti del gruppo dei Patrioti per l'Europa da parte del Ppe e dagli altri gruppi, ha spiegato, "è oltraggioso e inaccettabile. Non rispetta i risultati elettorali e il voto di milioni di elettori, siamo il terzo gruppo più numeroso all'Eurocamera. Ci assicureremo di usare tutti i mezzi legali a nostra disposizione, studieremo tutte le procedure interne" per capire se è possibile "adire alla Corte di Giustizia Ue".