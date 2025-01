Terzo mandato per il presidente di Regione, cosa prevede la legge?

Introduzione

È un dibattito tutto aperto quello sulla possibilità di un terzo mandato per i presidenti di Regione, con la Lega che schiera in prima linea il governatore del Veneto Luca Zaia (al momento non ricandidabile) secondo cui la questione "è un'anomalia tutta nostra" ed "è stucchevole che la lezione venga da bocche che da 30 anni sono sfamate dal Parlamento".

Non è questa però la lettura di Fratelli d'Italia, che forte degli ultimi successi elettorali vorrebbe rivendicare per sé la poltrona di Palazzo Balbi: "Spiace che il presidente Zaia abbia personalizzato il tema del terzo mandato - osserva il senatore Luca De Carlo, possibile candidato di FdI - La norma che lo disciplina, il terzo mandato, esiste da tempo e non riguarda singoli casi specifici. Non è mai una buona idea adeguare le leggi alle esigenze contingenti".

E se la corsa alla guida della Regione Veneto è tutta da scrivere, nel quadro si inserisce anche il ricorso di Palazzo Chigi contro la legge in Campania che chiede il terzo mandato per Vincenzo De Luca. Ma cosa dice la legge in proposito?